СМИ узнали, что Запад может не выдержать жёстких санкций против России

Усиление ограничительных мер против России станет «тестом на прочность» для стран Запада. Это может нарушить единство среди них. Такое мнение выразил в своём материале автор немецкой газеты Handelsblatt Торстен Рике. Среди последствий ужесточения давления на Москву для Европы он называет увеличение трат на энергию и продукты питания, а также потерю рабоичх мест и прибытие миллионов беженцев.

В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас, — написал он.

Он также отметил, что РФ плотно встроена в мировую экономику, связи с ней важны для Европы. Особенно это касается Германии.

Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по этим странам еще сильнее, — считает Рике.

Автор также допустил, что Китай может способствовать России нивелировать действия Запада, чьи попытки изолировать Москву не были поддержаны странами Африки, Азии и Латинской Америки.

Ранее заместитель председателя Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими объявил, что власти Ирана предлагают России меры противодействия американским и европейским санкциям и взаимовыгодного сотрудничества в сложившихся обстоятельствах. В частности, политик рассказал о возможности торговли между странами в национальных валютах: по его словам, для этого есть и возможность, и желание сторон.

Также стало известно, что стало известно, что российская государственная корпорация развития ВЭБ и Резервный банк Индии (РБИ) завершили работу над альтернативной транзакционной платформой для облегчения двусторонней торговли после того, как западные санкции заблокировали доступ Москвы к всемирной банковской платформе SWIFT.