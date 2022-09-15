СМИ узнали, что власти Японии могут начать экономить электроэнергию зимой Kyodo: в Японии впервые за семь лет могут ввести режим экономии электроэнергии зимой

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Впервые за последние семь лет правительство Японии может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники в правительственных кругах. Предполагается, что руководство государства призовет население и предприятия разумно сократить потребление электричества.

По имеющимся данным, такое решение было принято в четверг, 15 сентября, на заседании комиссии по вопросу энергообеспечения страны в зимний периода на фоне роста цен на энергоносители. Собравшиеся обсуждали меры по предотвращению падения коэффициента запаса электроэнергии ниже критической отметки в 3%.

В рамках экономии предполагается, что кондиционеры и иные электроприборы можно будет использовать для обогрева помещений, однако на второстепенные цели расход электричества должен быть сокращен. К ним относятся рекламные вывески, телевизоры в магазинах и тому подобное.

Летом текущего года на фоне жаркой погоду в стране правительство Японии вводило режим экономии электроэнергии, который продлился до сентября. Это произошло впервые с 2015 года.

Ранее сообщалось, что минувшем августе Япония увеличила импорт сжиженного природного газа из России на 211,2% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. При этом объем импорта нефти за тот же период в годовом выражении сократился на 20,3%. Также стало известно, что импорт угля из России в августе снизился на 32,6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Импорт руды за тот же период вырос на 44,9%. Также Япония нарастила импорт российских овощей на 154% и сократила ввоз сои и зерновых на 95%.