СМИ узнали, что США предложили РФ обсудить инспекцию на базах НАТО

Обсудить возможность инспекции на наличие крылатых ракет на базах НАТО в Румынии и Польше предложили России США, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Инспекция возможна при условии, что РФ предоставит аналогичную информацию об определённых военных базах на своей территории..

По имеющимся данным, речь идёт о многоцелевых крылатых ракетах «Томагавк».

США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление РФ возможности убедиться, что эти ракеты не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше, — рассказал собеседник агентства.

Ранее польские власти заявили, что готовы к инспекциям РФ на объектах ПВО США в Румынии и Польше при одном условии. Российских специалистов допустят на эти объекты, если Москва разрешит проинспектировать её «ракетную деятельность» в Калининграде.

Также сообщалось, что российские военные инспекторы намеревались провести проверку объекта вооружённых сил Великобритании. Целью инспекции называли проверку информации о силах и планах развёртывания основных систем вооружения и техники.