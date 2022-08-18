СМИ узнали, что США позволили Киеву напасть на Крым Politico: США позволили Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по Крыму

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

США допускают возможность использования Украиной поставляемого Вашингтоном оружия для проведения атак на полуостров Крым. Об этом изданию Politico рассказал неназваный высокопоставленный представитель американской администрации. По его словам, Штаты расценивают подобные действия Киева как самооборону.

Мы не выбираем целей, конечно, все, что мы поставили, это для самообороны. Любая цель, которая будет выбрана на территории Украины, по определению является самообороной. Крым — это Украина, — сказал собеседник издания.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что его страна договорилась с США, что не будет применять западное оружие по объектам на территории России, однако это не касается Крыма, Донбасса и других неподконтрольных Киеву земель. При этом он не дал конкретного ответа на вопрос о наличии снарядов достаточной дальнобойности для ударов по Крыму.