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Мир

СМИ узнали, что Россия просила Бразилию о поддержке в МВФ и G20

Reuters: Силуанов обращался к коллеге в Бразилии с просьбой о поддержке в МВФ и G20
02:27, 15 апреля 2022
СМИ узнали, что Россия просила Бразилию о поддержке в МВФ и G20 Минфин РФ Фото: Anton Belitsky/Russian Look /Global Look Press
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Россия обратилась к Бразилии с просьбой поддержать её в Международном валютном фонде, Всемирном банке и G20, чтоба она смогла противостоять введённым Западом санкциям. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на якобы оказавшееся в его распоряжении письмо главы Минфина РФ Антона Силуанова бразильскому министру экономики Пауло Гедесу. При этом фотокопию или скриншот агентство не публикует.

По данным Reuters, Москва попросила Бразилию «помочь предотвратить политические обвинения и попытки дискриминации в международных финансовых институтах и на многосторонних форумах».

Агентство утверждает, что письмо Силуанова было передано Гедесу российским послом в среду, 13 апреля. В нём, в частности. утверждается, что за кулисами МВФ и Всемирного банка якобы ведётся работа по ограничению и прекращению участия РФ в процессе принятия решений.

Мы считаем, что текущий кризис, вызванный беспрецедентными экономическими санкциями со стороны стран G7, может иметь долгосрочные последствия, если мы не предпримем совместных действий по его решению, — пишет Силуанов.

Источник в ьразильском минэке заявил Reuters, что в сложившейся ситуации надо «сохранять мосты». Ими и являются международные организации. Бразилия же хочет, чтобы РФ продолжала участвовать в дискуссиях международных организаций.

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