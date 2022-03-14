СМИ узнали, что помощник Байдена добивается общения с Патрушевым по Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ищет возможность провести телефонные переговоры с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Темой беседы должна стать Украина и вопрос применения химического оружия в регионе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

На минувшей неделе заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс выступил с утверждением, что Россия может провести на Украине операцию «под ложным флагом» или использовать сложившуюся ситуацию в качестве предлога для применения химического оружия. По информации Bloomberg, Салливан хочет провести телефонный разговор с Патрушевым и «напрямую предостеречь Кремль от подобных действий».

Как отмечает агентство, в настоящее время этот диалог ещё не согласован.

Также о том, что Россия может применить на Украине химическое оружие, ранее рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В свою очередь, официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе интервью ABC заявил, что Министерство обороны США не видит признаков готовящейся химической или биологической атаки со стороны РФ на Украине. Однако он добавил, что американская разведка внимательно наблюдает за ситуацией.

Посол США Анатолий Антонов подчеркнул, что утверждения Вашингтона о том, что Россия может использовать химическое оружие на Украине, являются очередной попыткой демонизировать РФ.