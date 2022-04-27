СМИ узнали, что координатор санкций уйдёт в длительный отпуск WP: координатор санкций уйдёт в длительный отпуск по семейным обстоятельствам

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Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх намерен уйти в длительный отпуск. Об этом стало известно изданию The Washington Post от трёх осведомлённых источников. Также данные подтвердили источники агентства Bloomberg. В рамках своих должностных обязанностей Сингх координирует разработку антироссийских санкций.

По информации СМИ, причиной отпуска стали «семейные обстоятельства». Отпуск начнётся в следующем месяце, и сколько он продлится — неизвестно.

По сообщению WP, в настоящее время решается вопрос, кто заменит Сингха на время его отсутствия. Среди вероятных кандидатов — старший советник вице-президента по экономике США Майкл Пайл.

Также WP стало известно, что полиция расследует инцидент, который произошёл в феврале текущего года. Тогда в дом Сингха проник неизвестный. Это случилось через несколько дней после начала ввода санкций против России. Однако доказательств связи между преступлением и санкциями пока нет.

При этом в Белом доме заявили, что отпуск Сингха не связан со взломом его дома.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил о том, что санкции против России являются несправедливыми. Он призвал страны мира объединить свои усилия для построения справедливого экономического порядка.