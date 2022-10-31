СМИ узнали, что «группа Вагнера» стягивает силы к Артемовску РИА Новости: «группа Вагнера» стягивает силы к Артемовску

Фото: Sgt Marc-Andre Gaudreault/dpa/Global Look Press

РИА Новости сообщает, что так называемая «Группа Вагнера» стягивает свои силы к Артемовсу (украинское название — Бахмут). Об этом агентству рассказал один из участников вагнеровской группировки «Бахмут». По словам анонима, ведется подготовка к наступлению на населенный пункт.

В данный момент наши группы выдвигаются в сторону лесополос для зачистки, для обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп, — рассказал неназванный боец.

Он уточнил, что продвижение российских сил на данном направлении обспечивает активная работа артиллерии. По словам анонима, ВСУ пытается этому помешать с помощью ответного огня артиллерии и ударных беспилотников.

Город Артемовск (Бахмут) расположен на территории Донецкой области, контролируемой Украиной, является важным транспортым узлом.

Рнее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские военные нанесли удар по центру подготовки бойцов ВСУ в Очакове Николаевской области. В той же области уничтожена пусковая установка РСЗО MARS 2 и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Мешково-Погорелово, добавил он.