СМИ узнали, что глава Минфина США в Китае употребляла галюциногенные грибы CNN: Йеллен в Китае съела несколько порций грибов, известных галлюциногенными эффектами

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ходе визита в Китай министр финансов США Джанет Йеллен употребила в пищу несколько порций грибов местной разновидности, известных своими галлюциногенными эффектами. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на помощника главы Минфина. Гастрономический опыт состоялся в ресторане юньнаньской кухни вскоре после прилета американской делегации в Пекин.

По словам помощника, Йеллен заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica, которые растут в провинции Юньнань. Профессор института ботаники Куньмина Питер Мортимер подтвердил телеканалу, что эти грибы считаются ядовитыми, поскольку они могут быть галлюциногенными. Он указал, что ученые не смогли выявить конкретный компонент в составе растения, ответственный за вызов галлюцинаций.

В ресторане, где обедала Йеллен, CNN сообщили, что все подаваемые ими блюда готовятся качественно и полностью.

О том, оказали ли грибы какой-либо эффект на министра финансов США, не сообщается.

Ранее стало известно, что некоторые виды грибов могут пресекать мутации, вызывающие появление раковых клеток. Открытие сделали ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах. Они выяснили, что грибы «научились» использовать вспомогательные боковые клетки, где ядро с ДНК проверяется на «качество».