СМИ узнали, что глава МАГАТЭ разместит инспекторов на всех украинских АЭС WSJ: во время визита на Украину глава МАГАТЭ разместит инспекторов на всех АЭС страны

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во время своего визита на Украину генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен разместить международных инспекторов на всех атомных электростанциях страны. Визит намечен на следующую неделю. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и правительственные источники в Киеве.

В настоящее время на территории Украины действуют четыре АЭС, не считая Чернобыльской. При этом Запорожская АЭС находится под контролем российских войск и там представитель международного агентства присутствуют уже в течение нескольких месяцев.

Источники рассказали, что Гросси хочет разместить двух-трех инспекторов МАГАТЭ на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС. Также инспекторы отправятся и на Чернобыльскую АЭС, законсервированную после аварии 1986 года.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится разместить постоянные миссии экспертов по ядерной безопасности на всех действующих украинских АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о том, что агентство обеспечит присутствие своих экспертов на территории всех украинских атомных электростанций.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ «добилось вывода тяжелых и легких вооружений» с территории Запорожской АЭС. Французский лидер также отметил, что обсуждаются «практические детали» соглашения по защите атомной станции. Официальных сообщений об отводе украинских войск от ЗАЭС не поступало.

В свою очередь президент украинского «Энергоатома» Петр Котин в интервью Bloomberg заявил, что Украине необходимо попытаться силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС. По его словам, создание зоны безопасности на станции не представляется реалистичным.