СМИ узнали, что Евросоюз решил отнять газ у развивающихся стран Handelsblatt: ЕС отбирает газ у развивающихся стран из-за отказа от поставок из России

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Европа в попытке отказаться от поставок из России отбирает газ у развивающихся стран и таким образом провоцирует там энергетический кризис. Об этом сообщил обозреватель немецкого издания Handelsblatt Матиас Пир. По его словам, проблемы с энергоснабжением уже испытывают в Бангладеш и Пакистане.

Желая освободиться от зависимости от российского газа, ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам, — отметил журналист.

По мнению Пира, желание Евросоюза отыскать альтернативные источники не должно реализовываться за счет отвлечения энергетических ресурсов из других частей мира. Журналист считает, что действия ЕС усугубляют страдания миллионов людей, проживающих в развивающихся странах.

Ранее стало известно, что поставки газа по «Северному потоку» из-за остановки работы второй турбины снизятся до 20% максимальной мощности трубопровода. Сокращение транзита началось с 07:00 мск 27 июля. Ежесуточно в Европу будет поставляется не более 33 млн кубометров при плановом объёме в 167 млн.

Сокращение поставок по «Северному потоку» сказалось на стоимости газа. На бирже 26 июля впервые с начала марта цена преодолела отметку в $2,2 тысячи. Цена на голубое топливо продолжает расти.