СМИ узнали, что Болсонару просил Путина помочь в строительстве подлодки

В время поездки в Москву в середине февраля текущего года президент Бразилии Жаир Болсонару просил российского лидера Владимира Путина помочь с проектом создания атомной подводной лодки. Об этом стало известно изданию Folha de São Paulo. Одна из проблем в рамках создания АПЛ оказалась связана с сертификацией используемого топлива.

Отказ Соединённых Штатов помочь Бразилии с её проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину, — пояснило издание обращение Болсонару.

Как стало известно, одна из проблем в рамках создания подводной лодки оказалась связана с сертификацией топлива, которое предполагалось использовать на АПЛ.

Также в 2021 году Бразилия приступила к испытаниям ядерной силовой установки и здесь также может пригодиться обширный российский опыт.

Ранее сообщалось, что Жаир Болсонару по итогам трёхчасовых переговоров с Владимиром Путиным в Москве заявил, что тот является одним из самых могущественных людей в мире. Он также рассказал, что после переговоров Путин показал ему свой кабинет.