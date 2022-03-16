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СМИ узнали, что Болсонару просил Путина помочь в строительстве подлодки

Folha de São Paulo: президент Бразилии просил Путина о помощи в проекте создания АПЛ
05:58, 17 марта 2022
СМИ узнали, что Болсонару просил Путина помочь в строительстве подлодки Жаир Болсонару Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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В время поездки в Москву в середине февраля текущего года президент Бразилии Жаир Болсонару просил российского лидера Владимира Путина помочь с проектом создания атомной подводной лодки. Об этом стало известно изданию Folha de São Paulo. Одна из проблем в рамках создания АПЛ оказалась связана с сертификацией используемого топлива.

Отказ Соединённых Штатов помочь Бразилии с её проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину, — пояснило издание обращение Болсонару.

Как стало известно, одна из проблем в рамках создания подводной лодки оказалась связана с сертификацией топлива, которое предполагалось использовать на АПЛ.

Также в 2021 году Бразилия приступила к испытаниям ядерной силовой установки и здесь также может пригодиться обширный российский опыт.

Ранее сообщалось, что Жаир Болсонару по итогам трёхчасовых переговоров с Владимиром Путиным в Москве заявил, что тот является одним из самых могущественных людей в мире. Он также рассказал, что после переговоров Путин показал ему свой кабинет.

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