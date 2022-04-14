СМИ узнали, что американские законодатели побывали в Киеве

Американские законодатели нанесли визит на Украину. По данным газеты The New York Times, сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц побывали в Киеве и его окрестностях. Оба законодателя представляют Республиканскую партию и посетили страну по приглашению правительства.

Как заявил Стив Дэйнс, присутствовать на месте событий и увидеть ситуацию своими глазами незаменимо.

Важно для американских избранных официальных лиц проявлять солидарность, — заявил сенатор.

Приглашение посетить Украину представители Республиканской партии получили от правительства страны за день до визита. При этом Шпарц является уроженкой Украины и давно планировала поездку, а Дэйнс ради посещения Киева прервал визит в Восточную Европу.

В столицу Украины они приехали на поезде, их сопровождала полиция.

По данным издания, это первый визит официальных лиц США на Украину после начала конфликта.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности лично поехать на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Администрация Белого дома отмечала, что в качестве кандидатов рассматривались в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, а также глава Пентагона Ллойд Остин. Политологи уверены, что поездка американского лидера на Украину может пошатнуть позицию демократической партии США из-за скандала с сыном президента Хантером Байденом.