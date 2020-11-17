СМИ узнали о намерении Трампа атаковать ядерный объект в Иране

Действующий президент США Дональд Трамп собирался «принять меры» против главного ядерного объекта Ирана. Возможность такой атаки хозяин Белого дома 12 ноября 2020 года обсуждал со старшими советниками.
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В New York Times полагают, что целью атаки «почти наверняка» назывался иранский ядерный объект в Натанзе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп намеревается «в свои последние 10 недель» в Белом доме ввести новые жёсткие меры против Китая. Это позволит закрепить там своё «наследие» и затруднить будущей администрации Джо Байдена возможности восстановления отношений с Пекином. Администрация Трампа задумывается о санкциях или новых торговых пошлинах на китайские товары.