СМИ узнали о намерении Трампа атаковать ядерный объект в Иране

https://static.news.ru/photo/d6d6f544-2885-11eb-9602-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп собирался «принять меры» против главного ядерного объекта Ирана. Возможность такой атаки хозяин Белого дома 12 ноября 2020 года обсуждал со старшими советниками.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников. Издание отмечает, что в итоге Трампа от подобного шага отговорили высокопоставленные военные, а также вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. На президента США подействовали доводы, что атака может привести к широкомасштабному конфликту в последние недели его правления.

В New York Times полагают, что целью атаки «почти наверняка» назывался иранский ядерный объект в Натанзе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп намеревается «в свои последние 10 недель» в Белом доме ввести новые жёсткие меры против Китая. Это позволит закрепить там своё «наследие» и затруднить будущей администрации Джо Байдена возможности восстановления отношений с Пекином. Администрация Трампа задумывается о санкциях или новых торговых пошлинах на китайские товары.