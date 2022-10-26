СМИ увидели признаки развязывания третьей мировой войны со стороны США Al Mayadeen: размещение дивизии «Кричащие орлы» в Европе может привести к третьей мировой

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Обозреватель пан-арабского телеканала Al Mayadeen Ахмад Хадж Али высказал мнение, что размещение в Восточной Европе близ границ Украины 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США «Кричащие орлы» якобы говорит о начале глобального конфликта. По мнению журналиста, Штаты и Великобритания разыгрывают определенный сценарий, который позволит им достичь поставленных целей.

Ответ на вопрос, когда начнется третья мировая война, таков: «Она уже началась». Неслучайно в Восточной Европе развернули 101-ую американскую воздушно-десантную дивизию «Кричащие орлы». <...> Командир дивизии заявил о готовности пересечь территорию Украины в случае эскалации конфликта, — отмечает Ахмад Хадж Али.

Он полагает, что США и Великобритания действуют по определенному сценарию, который позволит достичь ключевых целей и ослабит Россию, Китай и Европу, что даст возможность перенести промышленный и экономический капитал в Штаты.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что если Украина ударит по России поставленными НАТО ракетами большой дальности, Россия официально объявит Альянс участником конфликта. Военный аналитик заявил, что мир стоит на пороге перехода к начальному этапу третьей мировой войны и вопрос стоит только в том, когда он произойдет.