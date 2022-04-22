СМИ: Упавший в Запорожье самолёт Ан-26 не сбивали

СМИ: Упавший в Запорожье самолёт Ан-26 не сбивалиСтрана.ua: упавший в Запорожье украинский самолет Ан-26 не был сбит
Упавший в Вольнянском районе Запорожской области военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение не в результате атаки, пишет украинское издание Страна.ua, ссылаясь на собственный источник. Из публикации следует, что причина падения судна уточняется.
Упавший в Запорожье Ан-26 не был сбит, — говорится в публикации.
Утром 22 апреля запорожская областная администрация сообщила, что самолёт Ан-26, выполнявший технический рейс, потерпел крушение в Вольнянском районе. Отмечается, что есть пострадавшие.
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