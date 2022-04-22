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СМИ: Упавший в Запорожье самолёт Ан-26 не сбивали

Страна.ua: упавший в Запорожье украинский самолет Ан-26 не был сбит
11:55, 22 апреля 2022
СМИ: Упавший в Запорожье самолёт Ан-26 не сбивали Военно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины Фото: Министерство обороны Украины
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Упавший в Вольнянском районе Запорожской области военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение не в результате атаки, пишет украинское издание Страна.ua, ссылаясь на собственный источник. Из публикации следует, что причина падения судна уточняется.

Упавший в Запорожье Ан-26 не был сбит, — говорится в публикации.

Утром 22 апреля запорожская областная администрация сообщила, что самолёт Ан-26, выполнявший технический рейс, потерпел крушение в Вольнянском районе. Отмечается, что есть пострадавшие.

Ночью высокоточными ракетами ВКС России нанесли удары по трём украинским военным объектам, среди поражённых целей — ЗРК С-300 близ населённого пункта Новосёлка, а также бронетехника и места сосредоточения личного состава ВСУ.

В районе железнодорожной станции Мелиоративное в пятницу уничтожен батальон Вооружённых сил Украины с вооружением и военной техникой с помощью высокоточных ракет «Калибр».

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