СМИ: Упавший в Запорожье самолёт Ан-26 не сбивали

Фото: Министерство обороны Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что территориальные претензии Армении к Баку не прекращаются, несмотря на завершение войны. Он выразил надежду, что они вскоре закончатся, передаёт «Интерфакс Азербайджан».

Несмотря на завершение войны, территориальные претензии к Азербайджану не прекращаются. Но я думаю, что они прекратятся. Но пока Армения и мировое армянство имеют территориальные претензии к Азербайджану, — заявил Алиев....