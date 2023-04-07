СМИ уличили Си Цзиньпина в попытке расколоть Запад FT: Си Цзиньпин пытается расколоть Запад, принимая в Пекине лидеров Европы

Фото: Yao Dawei/Xinhua/Global Look Press

Принимая в Пекине европейских лидеров, председатель КНР Си Цзиньпин пытается вызвать раскол среди стран Запада. Такое мнение высказывается в статьях британских изданий Daily Telegraph и Financial Times, опубликованных по итогам первого дня визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. СМИ отмечают, что китайское руководство заинтересовано в том, чтобы отдалить Евросоюз от США.

Председатель Си пытается вбить клин между США и ЕС, поскольку, с точки зрения Китая, с Европой по-прежнему необходимо считаться, — заявил в интервью FT экс-советник президентов США Джорджа Буша — младшего и Барака Обамы Пол Хенли.

Он предположил, что Пекин призовет обоих лидеров проявлять стратегическую автономию и «не следовать слепо за Америкой».

В свою очередь в Daily Telegraph отметили, что руководство КНР заинтересовано в отдалении ЕС от США, поскольку последние желают видеть Европу своим союзником в противостоянии с Китаем. По мнению авторов издания, подобная задача является сложной для Пекина, так как власти Китая отказываются осудить специальную военную операцию России на Украине.

Ранее Си Цзиньпин заявил по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что Пекин продолжит стремиться к мирному разрешению ситуации на Украине. Си Цзиньпин отметил, что КНР готова совместно с Францией призвать международное сообщество к сдержанности и соблюдению норм международного права.

При этом Макрон не смог уговорить председателя КНР Си Цзиньпина изменить позицию по конфликту на Украине. По данным СМИ, он призывал лидера Китая осудить действия России, но тот вообще не упомянул страну в своих заявлениях. Также отмечается, что Макрон нарушил протокол, так как на пресс-конференции говорил почти в два раза больше, чем принимающий его Си.