СМИ: у места подрывов на «Северных потоках» стоял греческий танкер Business Insider: танкер под флагом Греции заметили у мест взрывов на «Северных потоках»

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

За две недели до инцидента на «Северных потоках» неподалеку оттуда в течение нескольких дней находился танкер Minerva Julie под флагом Греции. Об этом сообщает издание Busines Insider со ссылкой на информацию аналитика Оливера Александера. Издание задается вопросом, мог ли экипаж судна стать свидетелем чего-либо значимого.

Minerva Julie... с 6 сентября до 13 сентября... дрейфовал недалеко от места взрывов, — говорится в публикации.

Представитель танкера подтвердил его местоположение в указанный период. Он сообщил, что судно при этом находилось в ожидании новых инструкций относительно рейса.

В прокуратуре Германии ранее сообщили об обысках неназванного судна с подозрительной арендой. Следственные мероприятия там проходили с 18 по 20 января текущего года. Правоохранители подтвердили, что это судно могло быть использовано для перевозки взрывных устройств, при этом никаких подозрений в отношении сдавших яхту в аренду сотрудников немецкой компании у прокуратуры нет.

В свою очередь немецкая газета Die Zeit сообщила о том, что следователи обнаружили судно, связанное с Украиной, которое может быть причастно к подрыву «Потоков».