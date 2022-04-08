СМИ: Турция рассмотрит покупку Су-57 у России, если США не продадут ей F-16

Турция может рассмотреть приобретение российских Су-57 в том случае, если Вашингтон откажет ей в продаже истребителей F-16. Анкара запросила 40 истребителей F-16 Block 70, а также 80 комплектов модернизации Block 70, передаёт турецкое издание Milliyet.

Если этот запрос получит одобрение конгресса и будет реализован на заключительном этапе, у Турции будет около 120 истребителей блока F-16, обозначенных как поколение 4+, — сообщает издание.

Если же конгресс откажет Турции, то она будет искать альтернативные варианты. Газета Milliyet не исключает, что могут быть рассмотрены варианты приобретения самолётов у Франции и Великобритании, а также покупка российских Су-57.

В случае если конгресс откажется от запроса, будут вновь подняты варианты покупки истребителей у Франции и Великобритании или приобретения нового поколения истребителей, таких как Су-57, у России. Вопрос об одном из самых мощных вариантов, Су-57, уже поднимался, — отмечается в материале.

О намерении Турции приобрести F-16 стало известно в октябре 2021 года. Некоторые СМИ расценивали это как проверку Вашингтона на лояльность со стороны Анкары после исключения её из программы F-35.

Ранее сообщалось, что американские истребители F-16 планирует закупить Румыния. Власти страны намерены заменить ими имеющиеся на вооружении советские МиГ-21. Покупать самолёты Бухарест собирается у Норвегии, речь идёт о подержанных боевых машинах. Предполагается, что общая стоимость контракта составит чуть более полумиллиарда долларов.