СМИ: Трамп запретит США делиться вакциной с другими странами

https://static.news.ru/photo/abb91236-38d2-11eb-ad8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: shealah_craighead/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен запретить предоставлять вакцину от коронавируса другим странам, пока ею не будет полностью обеспечено население страны, сообщает Fox News.

Как говорится в сообщении телеканала, ожидается, что Трамп во вторник, 8 декабря, подпишет указ, который обеспечит всем американцам доступ к вакцине против коронавируса, прежде чем правительство США начнёт оказывать помощь странам по всему миру.

Высокопоставленные представители администрации сообщили Fox News, что президент вновь даст понять американскому народу во время брифинга по вакцинам в Белом доме во вторник, что подход «Америка прежде всего» является приоритетным, — сообщает телеканал.

По сведениям Fox News, вакцина от компаний Pfizer и BioNTech может получить разрешение от Управления по санитарному надзору США (FDA) уже в пятницу. Обсуждение вакцины экспертами американского медицинского регулятора, как ожидается, состоится 17 декабря, уточняет телеканал.

Первоочередной задачей является обеспечение этими вакцинами американцев до того, как мы начнём их поставки по всему миру, чтобы вывести препараты на международный уровень, — приводит Fox News заявление представителя Белого дома.

Чиновник прогнозирует, что США смогут наладить поставки вакцины в другие страны «в конце весны или начале лета» 2021 года.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Fox News приводил слова представителя Pfizer, который заявил, что компания собирается выпустить лишь половину от запланированных доз вакцины из-за проблем с цепочками поставок. Известно, что Pfizer и BioNTech планировали произвести 100 млн доз к концу 2020 года. Теперь их количество сокращено в два раза — до 50 млн.