СМИ: Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя

https://static.news.ru/photo/948b9d5a-512c-11eb-8e64-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, который вскоре сложит с себя полномочия главы государства, опасался уголовного преследования и обсуждал с ближайшим окружением возможность использовать гарантированное ему право помилования необычным образом, помиловав самого себя, пишет New York Times.

По словам двух источников, знакомых с обсуждением вопроса, Трамп предложил своим помощникам помиловать себя в последние дни своего президентства, что стало бы одним из самых экстраординарных способов использования президентской власти в истории Америки, пишет газета.

В нескольких беседах после дня выборов Трамп говорил советникам, что он рассматривает возможность помилования самого себя или же спрашивал у них, следует ли ему это делать, и каковы будут последствия этого шага с юридической и политической точек зрения, — сказано в статье.

Издание также отмечает, что Трамп неоднократно демонстрировал большой интерес к помилованию самого себя, так как много раз в публичных выступлениях говорил о наличии у него такого права.

Газета указывает, что длительное обсуждение какого-либо вопроса с помощниками и советниками обычно свидетельствует о том, что Трамп готовится претворить задуманное в жизнь и достичь своих целей. Кроме этого, президент США убеждён, что его политические противники начнут его юридическое преследование после того, как он оставит свой пост, добавляет издание.

Как сообщал NEWS.ru, Дональд Трамп помиловал 15 человек, среди которых были обвиняемые по делу о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году бывший советник предвыборного штаба Джордж Пападопулос и гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан.

Позднее президент США подписал указ о помиловании ещё двух фигурантов «российского дела» — своего советника Роджера Стоуна и бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта.

В американском истеблишменте с тех пор активно обсуждается вопрос, может ли Трамп прибегнуть к юридическому казусу и помиловать самого себя, так как это фактически не запрещено законами.