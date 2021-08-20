СМИ: талибы ждут приказа атаковать Панджшер

Бойцы движения «Талибан» (признано террористической организацией, запрещено в России) ждут приказа атаковать провинцию Панджшер — единственную в Афганистане, не находящуюся под их контролем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

В воскресенье, 22 августа, талибы дали лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ Масуд заявил , что жители Панджшера готовы к сопротивлению. По словам руководителя повстанцев, он и его сторонники хотят закончить войну и стремятся к диалогу, а «Талибан» не продержится долго, если будет вести себя подобным образом.

Также Масуд подтвердил информацию, распространённую западными СМИ, о том, что под его началом находятся бойцы, прибывшие из других регионов страны, в том числе служившие в спецподразделениях.

Как стало известно, к Панджшеру в настоящее время движутся сотни талибов.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Страна будет жить по законам шариата.