СМИ: талибы ждут приказа атаковать Панджшер

Бойцы движения «Талибан» (признано террористической организацией, запрещено в России) ждут приказа атаковать провинцию Панджшер — единственную в Афганистане, не находящуюся под их контролем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.
В воскресенье, 22 августа, талибы дали лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ Масуд
Также Масуд подтвердил информацию, распространённую западными СМИ, о том, что под его началом находятся бойцы, прибывшие из других регионов страны, в том числе служившие в спецподразделениях.
Как стало известно, к Панджшеру в настоящее время движутся сотни талибов.
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Страна будет жить по законам шариата.