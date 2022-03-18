СМИ стало известно, что США предложили Турции передать Украине С-400

США предложили Турции передать Украине системы ПВО С-400, изготовленные Россией. Об этом стало известно агентству Reuters со ссылкой на три источника информации. Американские власти в настоящее время ищут в различных странах мира ЗРК российского или советского производства, которые ВСУ могли бы использовать для противодействия российской армии и авиации.

Американские чиновники озвучивали идею на протяжении последнего месяца в контактах с турецкими коллегами, но никакого конкретного или формального запроса сделано не было, — пишет агентство.

Покупка Турцией российских комплексов С-400 стала серьёзным разражителем в отношениях страны с США. При этом Анкара не соглашается снимать с вооружения российские комплексы, хотя Штаты используют политическое давление санкции и исключение из программы производства истребителей пятого поколения F-35.

Кроме того, поставщиком систем ПВО для Украины может стать Словакия. Власти этой страны объявили о готовности передать Киеву комплексы С-300, но только при условии, что США предоставят им адекватную замену.

Также известно, что аналогичные системы имеются на вооружении армии Греции.

Ранее бывший оперативный сотрудник ЦРУ, директор обучающего и исследовательского центра о разведке Intelligence Project Пол Колбе заявил, что Турции необходимо заключить сделку с США и Украиной, передав последней российские комплексы С-400 для борьбы с Москвой. Он добавил, что взамен Анкара получит американские аналоги, а также возобновятся поставки F-35. Он напомнил, что покупка Анкарой российских вооружений вызвала резко негативную реакцию у Вашингтона