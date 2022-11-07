СМИ США сообщили о плане Киева по возвращению Крыма The Daily Beast: Украина разрабатывает план по возврату контроля над Крымом

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Украинские власти готовят план по возвращению контроля над Крымом. Об этом сообщает американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника. В материале, в частности, отмечается, что ответственной за разработку операции назначена представитель главы украинского государства по полуострову Тамила Ташева.

При этом в Киеве не стали называть точные сроки разработки плана. Ранее Владимир Зеленский заявлял о намерении вернуть Крым в состав Украины. По словам украинского лидера, он хотел бы затем поехать на полуостров, «чтобы увидеть море».

Власти полуострова назвали слова украинского лидера о победе над Россией фантазией, а в Госдуме отметили, что Крым Зеленский сможет увидеть только из окна автозака для перевозки военных преступников.

Ранее американское издание The Hill предположило, что полномасштабное наступление на Крым может обернуться катастрофическим провалом для Киева. По мнению авторов статьи, у ВСУ просто не хватит сил на такую операцию.