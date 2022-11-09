СМИ: США повлияли на позицию Зеленского по его переговорам с Россией Politico: заявление Зеленского об условиях переговоров с Россией сделано под влиянием США

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

США подталкивают Украину к переговорам с Россией именно с этим связано заявление Владимира Зеленского об условиях переговоров с Москвой. Об этом сообщает американское издание Politico.

Как сообщает издание, о влиянии администрации США на позицию президента Украины и его заявление об условиях переговоров с Россией рассказали два источника, знакомые с ситуацией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО. Глава государства при этом указал на то, что обязательным условием также является «уважение к уставу ООН».

Глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в этой связи заявил, что условия для переговоров с Россией, которые предлагает президент Украины Владимир Зеленский — фарс, их нельзя считать серьезными. По мнению парламентария, исход противостояния на Украине должен решиться на поле боя.