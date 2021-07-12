СМИ США назвали форму российских военных лучшей за последние десятилетия

Российские военные находятся в своей лучшей форме за последние десятилетия. Об этом написало американское издание Defense One. Также СМИ подчеркнуло, что углубление стратегической координации РФ с Китаем подрывает преимущество США.
В Японском море с 14 по 17 октября проводилось двустороннее российско-китайское учение «Морское взаимодействие — 2021». Кроме того, с 17 по 23 октября боевые корабли ВМФ РФ и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Авторы Defense One
Также авторы статьи отметили, что ранее аналитики называли отношения РФ и Китая поверхностными, однако теперь, кажется, согласование их позиций усугубляется.
Российские военные стали более дееспособными, мобильными, чем за последние десятилетия. Москва добилась успехов в таких областях, как разработка обычных ракет большой дальности, — пишет журнал.
Также авторы материала упоминают о значительном увеличении оборонных расходов Китая, произошедшем на фоне слов лидера КНР Си Цзиньпина о развёртывании к 2049 году «сил мирового класса», которые должны доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выигрывать мировые войны.
Хотя американские органы военного планирования надеялись, что любые конфликты с Китаем и Россией не возникнут одновременно, эти предположения становятся всё более сомнительными, — резюмирует Defense One.
Ранее в США заявили о необходимости расширять военный диалог с Россией.