США намеренно настраивает Евросоюз против России и Китая, создавая новые разногласия между странами и позволяя призраку холодной войны блуждать по всему миру, говорится в статье в китайской газете Global Times. По его мнению, Вашингтон жертвует ЕС во имя своих стратегических интересов.

Вашингтон не хочет ни примирения между Европой и Россией путём переговоров, ни взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Европой, поскольку реализует свои стратегические интересы, жертвуя ЕС, — говорится в публикации.

В связи с этим автор материала утверждает, что Европе необходимо как можно скорее прояснить собственные интересы, проработать самостоятельную политику, которая будет опираться на независимое восприятие мира, чтобы «не провалиться в трясину новой холодной войны».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ещё сможет вернуться к диалогу с Европой, когда она «отрезвеет от американского бурбона». И хотя представитель Кремля уверен, что это дело не ближайшей перспективы, по его мнению, Европа со временем поймёт, что судьба континента — не забота США.

В Китае же спецоперацию на Украине назвали похоронами гегемонии США в мире и концом доминирования доллара на мировой финансовой арене, что в дальнейшем может привести к противостоянию между США и поддерживающим Россию Китаем.