СМИ: США намеренно настраивают Евросоюз против Китая и России
Global Times: США намеренно настраивают ЕС против России и Китая
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
17:38, 02 апреля 2022
Фото: johnsonderman/flickr.com
Читайте нас в Google Новости
США намеренно настраивает Евросоюз против России и Китая, создавая новые разногласия между странами и позволяя призраку холодной войны блуждать по всему миру, говорится в статье в китайской газете Global Times. По его мнению, Вашингтон жертвует ЕС во имя своих стратегических интересов.
Вашингтон не хочет ни примирения между Европой и Россией путём переговоров, ни взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Европой, поскольку реализует свои стратегические интересы, жертвуя ЕС, — говорится в публикации.
В связи с этим автор материала утверждает, что Европе необходимо как можно скорее прояснить собственные интересы, проработать самостоятельную политику, которая будет опираться на независимое восприятие мира, чтобы «не провалиться в трясину новой холодной войны».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ещё сможет вернуться к диалогу с Европой, когда она «отрезвеет от американского бурбона». И хотя представитель Кремля уверен, что это дело не ближайшей перспективы, по его мнению, Европа со временем поймёт, что судьба континента — не забота США.
В Китае же спецоперацию на Украине назвали похоронами гегемонии США в мире и концом доминирования доллара на мировой финансовой арене, что в дальнейшем может привести к противостоянию между США и поддерживающим Россию Китаем.