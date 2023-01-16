СМИ: США начали готовить украинских военных в Германии Associated Press: США на территории Германии начали боевую подготовку украинских военных

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

В воскресенье, 15 января, американские военные начали боевую подготовку украинских военных на территории Германии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли. Отмечается, что подготовка займет пять — восемь недель, в ней участвуют около 500 военнослужащих.

Новая расширенная боевая подготовка, проводимая вооруженными силами США для украинских войск, началась в Германии в воскресенье, — говорится в материале агентства.

По имеющимся данным, Марк Милли планирует лично посетить полигон в Графенвере (федеральная земля Бавария). Он рассказал, что украинские военные, участвующие в обучении, покинули родину несколько дней назад.

До настоящего времени Пентагон на сообщал, когда именно начнутся учения. АР отмечает, что к настоящему моменту Штаты уже обучили более 3,1 тысячи бойцов ВСУ тому, как использовать и обслуживать определенные виды оружия и техники, включая гаубицы, бронетехнику и системы HIMARS.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина провела военные учения возле белорусской границы. По данным источников агентства, украинские войска отрабатывали уличные бои, стрельбу из автоматов, управление бронемашинами и освобождение заложников.

В свою очередь высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что в Пентагоне не видят у Белоруссии намерений участвовать в конфликте на Украине. Так он на брифинге прокомментировал предстоящие совместные военные учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Москвы и Минска, которые пройдут с 16 января по 1 февраля.