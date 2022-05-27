СМИ: США готовятся объявить о новой военной помощи Украине CNN: США могут на следующей неделе объявить о новой военной помощи Украине, включая РСЗО

На следующей неделе США могут объявить о новых поставках оружия на Украину. В неё могут включить в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на информацию от «множества» чиновников.

Власти Украины неоднократно заявляли, что наиболее необходимыми в боях на Донбассе для них являются именно РСЗО, однако западные страны их до настоящего времени не поставляли.

Администрация склоняется в стороны поставок этих систем в рамках более крупного пакета военного и оборонного содействия Украине, о котором может быть объявлено уже на следующей неделе, — говорится в сообщении телеканала.

CNN отмечает, что дальность полёта всех типов систем залпового огня может достигать 300 километов, их станут использовать для обстрелов целей в глубине росийской территории.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина остро нуждается в средствах дальнего огневого поражения. В США работают над тем, что Киев их получил.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц также сказал, что решение о передаче Украине новой партии оружия, в том числе летального, уже принято. Кроме того, ФРГ намерена выделить Киеву деньги на покупку боеприпасов, необходимых для ведения артиллерийского боя.