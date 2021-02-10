СМИ: «Спутник V» обеспечит России глобальный успех

Вакцина от коронавируса «Спутник V» может принести России глобальный успех, хотя совсем недавно разговоры о российском препарате «вызывали насмешку».
Такое мнение
Более десятка стран одобрили использование вакцины, и это продолжится после одобрения Lancet. «Спутник V» значительно дешевле западных вакцин-конкурентов и не требует ультранизкой температуры для хранения, что усложнило бы распространение препарата от Pfizer в большинстве развивающихся стран, — считает публицист.
Он добавил, что Кремль может добиться победы «мягкой силой», а главным призом для него станет европейский рынок.
Пожалуй, главный приз, по крайней мере, с точки зрения геополитики, — это Европа, — написал Тарур.
По его мнению, возникшие в Евросоюзе проблемы с вакцинацией населения из-за нехватки препаратов провоцируют интерес к «Спутнику V».
Ранее NEWS.ru сообщал, что прививка разработанной в РФ вакциной от COVID-19 «Спутник V» не влечёт побочных эффектов. Об этом заявила глава правительства Сербии Анна Брнабич исходя из личного опыта. Она напомнила, что 9 февраля в Белград прибыла вторая партия российской вакцины в количестве 50 тысяч доз.