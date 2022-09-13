СМИ: союзные силы и ЧВК «Вагнер» заняли промзону Бахмута «Известия«: союзные силы и ЧВК »Вагнер» подошли к Бахмуту и заняли промзону города

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы артиллерийского расчета ЧВК «Вагнер»

Вооруженные формирования ДНР и подразделения частной военной компании «Вагнер» в понедельник, 12 сентября, подошли к пригороду Бахмута (ранее Артемовск) в Донецкой области и заняли промышленную зону города. Об этом заявил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Журналист также сообщил, что ВСУ пытались пойти в контрнаступление под Бахмутом, однако эта попытка была отбита.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах ВСУ на фронте. Глава государства опубликовал видео с поднятым над Балаклеей флагом. На кадрах военнослужащий отчитывается перед президентом. Под ногами у него флаг РФ.

В пресс-службе ВГА Харьковской области ранее рассказали, что в регион входят резервные соединения Вооруженных сил РФ, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.

Также сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили опорный пункт украинских военных на окраине города Бахмута. По информации российских СМИ, окрестности были завалены разбитой украинской техникой, часто встречались тела бойцов ВСУ, оставленные их сослуживцами.