СМИ сообщили об ударе беспилотников по возможной базе ЧВК «Вагнер» AFP: БПЛА нанесли удар по базе в Ливии, где могли находиться бойцы ЧВК «Вагнер»

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В ночь на пятницу, 30 июня, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по авиабазе на востоке Ливии. Предполагается, что там могли находиться бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает AFP со ссылкой на осведомленный источник.

[Беспилотники] неизвестного происхождения нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба, расположенной в 150 км к юго-востоку от Бенгази на востоке страны, где могли располагаться бойцы ЧВК «Вагнер», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник сбросил бомбу на завод по производству стекла для часов Apple Watch в Шебекино Белгородской области. По информации СМИ, произошел взрыв, а после пожар. В публикации говорится, что пожар был оперативно потушен, пострадавших и серьезных повреждений нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.