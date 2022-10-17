СМИ сообщили об ударах по инфраструктуре Запорожской АЭС РИА Новости: ВСУ наносят артиллерийские удары по инфраструктуре ЗАЭС и Энергодара

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/globallookpress.com

Вооруженные силы Украины наносят артиллерийские удары по «критически важной» инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, обстрелу подвергаются комплекс технических и административных зданий станции, ТЭС и завод «Энергомаш».

По информации корреспондент агентства, территория завода «Энергомаш», где производится оборудования для нужд АЭС, подвергается обстрелу с правого берега Днепра. Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах. В местной администрации заявили, что удары корректируются с помощью БПЛА.

В минувшую субботу был обстрелян комплекс зданий Управления капстроительства ЗАЭС. Для этого, по имеющимся данным, ВСУ использовали систему залпового огня HIMARS. По данным РИА Новости, пострадали административные здания, инженерная и строительная техника.

Кроме того, агентство утверждает, что системным обстрелам подвергается ТЭС города Энергодар, примыкающая к ЗАЭС. В частности, из-за одного подобного обстрела на минувшей неделе город был обесточен на несколько дней.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 16 октября заявил, что украинские власти сменили план по захвату Запорожской АЭС, выбрав новые места для форсирования Днепра — западную, северо-западную и юго-западную части Каховского водохранилища. По его словам, до этого Киев неоднократно предпринимал попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной частей Каховского водохранилища.

Ранее Рогов рассказал, что украинские десантники намерены форсировать Днепр и захватить территорию ЗАЭС. По его словам, в рамках этого плана бойцы ВСУ уже пытались 12 октября определить опорные пункты безопасности на ЗАЭС, однако российские войска дали им отпор.