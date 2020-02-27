Самолёты ВКС РФ ушли невредимыми от ракетного обстрела террористов и турецких специалистов в Сирии. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».
Самолёты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков. При этом в небе над Идлибом сейчас также опасно — боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитные ракетные комплексы, — говорится в сюжете канала.
По данным с места событий, турецкая артиллерия постоянно бьёт по позициям сирийской армии. Для защиты от огня зенитных комплексов российская сторона применяет тепловые ловушки,
С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.
В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошло несколько переговоров. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.
Ранее NEWS.ru писал, что боевики так называемой умеренной сирийской оппозиции, которую поддерживает Анкара, взяли под контроль город Серакиб. Этот стратегический населённый пункт расположен в зоне деэскалации, на северо-западе провинции Идлиб.
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