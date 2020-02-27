https://static.news.ru/photo/f80bcf72-595b-11ea-82b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Türk Silahlı Kuvvetleri/flickr.com

Самолёты ВКС РФ ушли невредимыми от ракетного обстрела террористов и турецких специалистов в Сирии. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».

Самолёты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков. При этом в небе над Идлибом сейчас также опасно — боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитные ракетные комплексы, — говорится в сюжете канала.

По данным с места событий, турецкая артиллерия постоянно бьёт по позициям сирийской армии. Для защиты от огня зенитных комплексов российская сторона применяет тепловые ловушки, передаёт «Интерфакс».

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошло несколько переговоров. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

Ранее NEWS.ru писал, что боевики так называемой умеренной сирийской оппозиции​, которую поддерживает Анкара, взяли под контроль город Серакиб. Этот стратегический населённый пункт расположен в зоне деэскалации, на северо-западе провинции Идлиб.