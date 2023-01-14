СМИ сообщили об обмане США при поддержке Украины Newsweek: США нарушают свои обещания, расширяя границы участия в конфликте на Украине

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США и страны Запада нарушают свои обещания в отношении вопроса поддержки Украины. Они позволяют себе делать все больше и больше. Об этом пишет автор американского журнала Newsweek Джейсон Филдс.

США предпринимают новые шаги — шаги, которые они обещали не предпринимать — в сторону помощи Украине, — отметил он.

Филдс отметил, что Запад колебался все время в ходе своего участия в конфликте, начиная с 2014 года. В дальнейшем США начали усиливать личное присутствие, обучая украинских солдат и поставляя вооружение. Однако и на данный момент поддержка остается остраненной из-за страха стран НАТО спровоцировать Третью мировую войну.

Журналист подчеркнул, что поставки систем Patriot являлись той красной линией, которую изначально Вашингтон не планировал пересекать, но сделал это. Тоже самое произошло с HIMARS и теперь происходит с танками. По мнению обозревателя, нет гарантий, что Запад и дальше не переступит новую черту.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждалась военная помощь Киеву, в том числе поставки танков с Запада, отметил он.

В свою очередь обозреватели газеты The New York Times предположили, что спешка с передачей военной техники Украине со стороны стран Запада вызвана угрозой нового наступления России этой весной, которое нивелирует прошлые успехи ВСУ. Подчеркивается, что ранее Запад боялся передавать Киеву определенное вооружение, чтобы не спровоцировать Москву.