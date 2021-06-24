СМИ сообщили об исчезновении первых сведений о коронавирусе

Первые сведения о геноме оригинального варианта коронавирусной инфекции исчезли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, информацию удалили из базы Национального института здравоохранения США (NIH) в июне 2020-го года. Речь идёт о штамме, выявленном в Ухане в конце 2019 года. Данные предоставили власти Китая, но затем они заявили, что информацию следует обновить, а старую необходимо изъять.

Теперь исчезновение первых данных о коронавирусе вызывает подозрения. Американские вирусологи считают, что власти КНР могли скрыть и другие сведения о вспышке в Ухане.