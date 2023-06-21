СМИ сообщили о звуках из пропавшего возле «Титаника» батискафа CNN: гидролокаторы зафиксировали стуки из пропавшего возле «Титаника» батискафа

Фото: Petty Officer 1st Class Ryan See / Keystone Press Agency / Global Look Press

Поисково-спасательные группы с помощью гидролокаторов зафиксировали стуки с пропавшего батискафа с туристами, который пропал на пути к «Титанику», сообщает телеканал CNN. Отмечается, что звуки звучали каждые 30 минут, а через четыре часа после развертывания дополнительной аппаратуры звуки все еще были слышны. По словам спасателей, также слышна акустическая обратная связь.

Экипажи, ищущие подводный аппарат «Титан», слышали стук каждые 30 минут во вторник. Четыре часа спустя после того, как были развернуты дополнительные гидролокаторы, стук все еще был слышен, — сказано в публикации.

По информации журналистов, канадский самолет Р3, который участвует в операции по спасению, обнаружил белый прямоугольный объект в воде.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.