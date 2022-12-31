СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты КНДР Yonhap: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету

Фото: kcnawatch. co/ Global Look Press

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейских военных. В настоящее время они проводят анализ дальности, высоты и скорости полета ракеты.

Кроме того, японская служба безопасности на море предупредила о возможном втором ракетном пуске КНДР.

В связи с произошедшим премьер-министр страны сформировал центр по сбору информации, он работает на основе кризисного штаба при канцелярии главы правительства.

23 декабря сообщалось, что КНДР также запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. При этом менее чем неделю назад Северная Корея запустила две баллистические ракеты средней дальности в Восточное море.

18 декабря КНДР запустила две баллистические ракеты с территории провинции Пхенан-Пукто в сторону Японского моря. По мнению СМИ, пуск ракет может быть ответом Пхеньяна на принятие резолюции в ООН с призывом улучшить ситуацию с правами человека в КНДР. Кроме того, ранее Токио опубликовал документ в сфере национальной безопасности, в котором закрепил право на «возможности для контрудара» в случае нападения.

Всего в 2022 году КНДР провела 38 испытаний, было запущено около 70 баллистических ракет. Также трижды испытывались крылатые ракеты, проводились учения ВВС, артиллерийские стрельбы и тестирование систем для космического спутника и ракетных двигателей.