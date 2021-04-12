СМИ: власти РФ вечером объявят о прекращении авиасообщения с Турцией

https://static.news.ru/photo/877cf830-9b9a-11eb-9052-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Власти России приняли решение о закрытии авиасообщения с Турцией. По данным источника радиостанции «Говорит Москва», официально об этом должны объявить вечером 12 апреля.

Россия закроет авиасообщение с Турцией. Официально об этом будет объявлено сегодня вечером, — сообщил осведомлённый источник радиостанции.

Ранее сообщалось о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию с 12 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, граждане России в последнее время стали массово отказываться от запланированных ранее поездок на территорию Турции. Количество аннулированных путёвок подскочило в несколько десятков раз. Специалисты связывают это с введением официальной Анкарой новых ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Прежде в стране ввели новые ограничения из-за скачка заболеваемости. В Турции закрыли спа-центры, прогреваемые бассейны и подъёмники на горнолыжных курортах. Как в разговоре с журналистами сообщили туроператоры, в конце прошедшей недели операторы зафиксировали минимальный объём бронирования с вылетом в ближайшие месяцы. При этом спрос на ожидаемые значения в период с лета по октябрь отклонился несущественно.