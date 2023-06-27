Стало известно о задержании командиров ЧВК «Вагнер» в Сирии «Аль-Хадас»: военная полиция России задержала четырех командиров ЧВК «Вагнер» в Сирии

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Российская военная полиция задержала руководителя отделения ЧВК «Вагнер» в Эс-Сувейде на юге Сирии. Кроме того, три высокопоставленных командира ЧВК были задержаны на авиационной базе Хмеймим. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на осведомленные источники.

По информации собеседника телеканала, сотрудники правоохранительных органов также посещали представительства частной военной компании в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.

Позже в Telegram-канале «Дмитрий Уткин „Вагнер“», который связывают с руководством ЧВК, появилась информация о том, что сведения о задержании командиров не соответствуют действительности. Власти России и Сирии не комментировали эту информацию.

Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал об опасном сближении с участвовавшими в попытке мятежа вагнеровцами в Ростове-на Дону. По его словам, некоторые подразделения «Ахмата» находились в нескольких сотнях метрах от бойцов ЧВК.

Алаудинов добавил, что спецназовцы были готовы к любому исходу событий и выполнили бы любой приказ. Однако руководство Минобороны попросило бойцов не вступать в столкновения.