Взрыв прогремел на территории аэропорта суданской столицы Хартум, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники. Инцидент произошел днем 26 августа, по предварительным данным, местом происшествия стал склад с авиационным топливом.
Звуки сильных взрывов были слышны в районе международного аэропорта Хартума. Предположительно, произошел взрыв на складе авиатоплива в аэропорту, — рассказал собеседник агентства.
Источники также сообщили, что в субботу противоборствующие стороны в стране — армия и Силы быстрого реагирования — обменялись ударами по позициям друг друга в провинции Хартум.
Конфликт между Вооруженными силами Судана, возглавляемыми командующим Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и Силами быстрого реагирования (бывшим ополчением джанджавидов) во главе с Мухаммадом Хамданом Дагло продолжается с 15 апреля 2023 года. Армия и СБР не смогли договориться об условиях, на которых силы Дагло должны были интегрироваться в состав армии, что привело к противостоянию двух сил, продолжающемуся до сих пор, несмотря на многочисленные попытки разных стран усадить стороны за стол переговоров.