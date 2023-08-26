СМИ сообщили о взрыве в аэропорту Судана РИА Новости: взрыв в аэропорту Хартума прогремел на складе авиатоплива

Фото: Mohamed Khidir/XinHua/Global Look Press

Взрыв прогремел на территории аэропорта суданской столицы Хартум, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники. Инцидент произошел днем 26 августа, по предварительным данным, местом происшествия стал склад с авиационным топливом.

Звуки сильных взрывов были слышны в районе международного аэропорта Хартума. Предположительно, произошел взрыв на складе авиатоплива в аэропорту, — рассказал собеседник агентства.

Источники также сообщили, что в субботу противоборствующие стороны в стране — армия и Силы быстрого реагирования — обменялись ударами по позициям друг друга в провинции Хартум.

Конфликт между Вооруженными силами Судана, возглавляемыми командующим Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и Силами быстрого реагирования (бывшим ополчением джанджавидов) во главе с Мухаммадом Хамданом Дагло продолжается с 15 апреля 2023 года. Армия и СБР не смогли договориться об условиях, на которых силы Дагло должны были интегрироваться в состав армии, что привело к противостоянию двух сил, продолжающемуся до сих пор, несмотря на многочисленные попытки разных стран усадить стороны за стол переговоров.