СМИ сообщили о втором погибшем на Украине американце Washington Post сообщил «по меньшей мере» о втором погибшем на Украине американце

Фото: Министерство информации ДНР

На линии соприкосновения с ВСУ

В боевых действиях на Украине погиб гражданин США Стивен Забельски. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на некролог в местном издании его родного города. Некролог был написан родственниками погибшего, информацию о смерти мужчины подтвердил госдепартамент.

Таким образом, он стал по меньшей мере вторым американским гражданином, погибшим на этой войне, — отмечает Washington Post.

Газета уточнила, что первым погибшим на Украине гражданином США стал Вилли Джозеф Кэнсел. О его смерти стало известно в начале июня.

Забельски было 52 года, он являлся выходцем из штата Нью-Йорк. Погиб 15 мая в ходе боевых действий под селом Дорожнянка. В США у мужчины остались супруга и пятеро приёмных детей. Источник WP в госдепартаменте сообщил, что после произошедшего ведомство связалось с родственниками погибшего и предоставило им всю необходимую консульскую помощь. При этом более подробные сведения собеседник отказался раскрывать «из уважения к семье в это тяжёлое время».

Ранее издание The Telegraph сообщило о том, что двух американских граждан, воевавших в Донбассе в составе вооружённых сил Украины, взяли в плен под Харьковом. В плену оказались 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что Россия не может выступать в качестве гаранта того, что попавшие в плен на Украине граждане США не будут приговорены к смертной казни.