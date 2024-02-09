СМИ сообщили о встрече Карлсона с экс-сотрудником спецслужб США в Москве Semafor: Карлсон встречался в Москве со Сноуденом и Тарой Рид

Фото: Zhang Fan/XinHua/Global Look Press

Такер Карлсон во время своего визита в Москву встречался с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, сообщает портал Semafor. Также журналист имел общение с экс-помощницей президента США Джо Байдена Тарой Рид, обвинившей действующего хозяина Белого дома в домогательствах.

По данным СМИ, беседа Карлсона и Сноудена продолжалась несколько часов, но она не предназначалась для программы журналиста. Вместе с тем, Карлсон записал для одной из будущих передач интервью с Рид.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет информации, встречался ли Такер Карлсон с Эдвардом Сноуденом или другими лицами в Москве, это личное дело репортёра.

Эдвард Сноуден переехал в Россиию в 2013 году, после того как передал журналистам The Washington Post и The Guardian сведения об электронной слежке за американскими гражданами со стороны спецслужб США. На родине ему грозит до 30 лет тюрьмы. В сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.

Тара Рид переехала в Россию в 2023 году. В 2020 она обвинила Джо Байдена в сексуальных домогательствах. Женщина заявила, что политик соблазнял её в 1993 году. Он якобы положил ей руку под юбку и совершил действия сексуального характера.