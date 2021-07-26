СМИ сообщили о тяжёлом состоянии Кравчука

Первый президент Украины, постоянный представитель в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после перенесённой в июне операции на сердце. Об этом сообщает «24 канал».

Политика прооперировали 29 июня. Отмечается, что Кравчук подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Других подробностей о состоянии здоровья экс-президента Украины пока нет.

Ранее Кравчук заявил, что президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо провести совместную встречу. По его мнению, отношения Москвы и Киева смогут измениться, если переговоры пройдут на равных. Кравчук считает, что российская сторона должна рассматривать Киев как партнёра и вести нормальные отношения не с позиции силы. Если же российский лидер будет поучать или наставлять коллегу, то результата не будет.