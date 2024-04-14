СМИ сообщили о сиренах и взрывах в воздухе на севере и юге Израиля The Times of Israel: над Иерусалимом гремят взрывы и звучит тревога

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Сирены воздушной тревоги зазвучали на севере и юге Израиля, пишет The Times of Israel. По данным издания, в небе над Иерусалимом прозвучали взрывы. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» проинформировала, что пока не получала сообщений о травмах на фоне сирен, прозвучавших по всей стране.

Стало известно, что на фоне массовой иранской беспилотной и ракетной атаки сигналы тревоги включали в Беэр-Шевуе, Димоне, Неватиме и других районах. Представитель израильского Министерства обороны заявил, что более 100 иранских дронов уже перехвачены за пределами воздушного пространства Израиля. Дроны были сбиты Соединенными Штатами и Великобританией, добавил военный. Эту информацию изданию подтвердили три американских чиновника. Однако они не назвали число уничтоженных дронов.

До этого артист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал видео, на котором со стаканом, предположительно, спиртного в руках пожелал удачи израильской ПВО на фоне атаки Ирана. При этом он перепутал фразы на иврите. Сначала артист заявил «мазл тов» (счастливой планеты-судьбы), но затем сумел пожелать военным удачи и выговорил «беацлаха» (удачи).

Ранее сообщалось, что Иран запустил баллистические ракеты по целям в глубине территории Израиля, но только по военным объектам. Американские чиновники допускают, что по Израилю запустили примерно 400–500 дронов и ракет с территории Ирана, Ирака, Сирии, Ливии и Йемена.