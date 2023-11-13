СМИ сообщили о ракетном обстреле базы США на востоке Сирии РИА Новости: базу США на востоке Сирии обстреляли ракетами

Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

База США, расположенная на нефтяном месторождении «Омар» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному обстрелу, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник. По имеющимся данным, по базе было выпущено шесть ракет. Другие подробности не сообщаются.

Американская база на нефтяном месторождении «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была обстреляна шестью ракетами, — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время США располагают 24 базами и четырьмя пунктами на территории САР, которые регулярно подвергаются ударам. Пентагон возлагает ответственность за атаки на группировки, связанные с Ираном и объясняет их активизацией действий в секторе Газа.

В ночь на 13 ноября ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил об обстреле американской базы, расположенной на нефтяном месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор. По его данным, по базе было выпущено 15 ракет. В результате погибли военнослужащие США, их число не уточнялось. Официальных сообщений Пентагона на эту тему не поступало.

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден приказал нанести авиаудары по проиранским группам на востоке Сирии. По его словам, такое решение глава государства принял для защиты американских военных и интересов страны.