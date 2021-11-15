Стало известно о проведении первых военных учений ЕС в 2023 году

Евросоюз планирует провести первые за свою историю военные учения в 2023 году и регулярно совершать манёвры, в том числе и военно-морские. В дальнейшем ЕС планирует значительно развивать военный потенциал и создать механизмы защиты против гибридных и киберугроз, пишет газета El País.

В материале отмечается , что с 2023 года ЕС планирует организовать военные учения с целью повышения способности действовать в горячих точках в зоне своего влияния. Манёвры призваны стать основой для создания оперативных сил вмешательства, которые к 2025 году могут насчитывать до пяти тысяч военнослужащих. Учения также будут проводиться в киберпространстве.

Это не тот мир, который выбрали европейцы или который мы предпочитаем, но это тот мир, с которым мы должны столкнуться, — пишет издание, ссылаясь на некий конфиденциальный документ под названием «Стратегический компас».

Согласно этому документу, в 2022 году планируется создать механизмы защиты от гибридных атак и разработать превентивную и сдерживающую дипломатию против атак в киберпространстве. В 2023 году будет создано подразделение для систематического сбора данных об инцидентах, связанных с манипулированием информацией или виртуальным вмешательством со стороны третьих стран.

Ранее в газете Jyllands-Posten был опубликован материал, автор которого заявил, что Европа плохо подготовлена к возможному полномасштабному военному конфликту. В статье отмечается, что при возможной военной агрессии со стороны России Дания и Польша окажутся в зоне риска.

Потенциальным интересом России может служить Сувалкский коридор, проходящий по границе между Польшей и Литвой, который может соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью. Издание выражает опасения, что угроза со стороны России не вызывает серьёзного беспокойства у других стран НАТО.