СМИ сообщили о приостановке экспорта песка Китаем на Тайвань Министерство коммерции Китая с 3 августа пристановит экспорт песка на Тайвань

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Со среды, 3 августа, Китай приостанавливает экспорт природного песка на Тайвань, а также вводит запрет на импорт оттуда цитрусовых и некоторой рыбной продукции. Таким образом власти отреагировали на визит на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая.

Песок на Тайване используется для изготовления стекла, в производстве бетона, при строительстве дорог и объектов инфраструктуры.

Также власти Китая временно присотановили поставки с острова цитрусовых и двух видов рыбной продукции, включая замороженную скумбрию.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Это первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, её поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сенатор также подчеркнула, что её приезд является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».