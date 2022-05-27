СМИ сообщили о намеренной лжи США и союзников о роли антироссийских санкций AT: США и союзники по G7 намеренно лгали о роли антироссийских санкций

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США и их союзники по G7 солгали про причины продуктового кризиса в мире. Об этом заявил в колонке для издания Asia Times экономист Джон Росс. По его словам, они сознательно умолчали о негативной роли антироссийских санкций и ввели в заблуждение мировое сообщество, называя основной опасностью прекращение экспорта из Украины.

Они не признают, что наибольший негативный эффект оказывают западные санкции против России. Западная пропаганда серьезно подрывает мировую осведомлённость и возможность избежать надвигающуюся продовольственную катастрофу, — написал Росс.

Он также отметил, что ещё до начала ценового кризиса порядка 10% населения планеты — около 800 млн человек — страдали от нехватки продовольствия. В 2019 году на грани голода оказались порядка 27 млн человек, теперь их число достигло 44 млн. При этом страны G7 «лживо утверждают», что основной причиной продовольственного кризиса стала российская блокада путей поставок украинского зерна, подчеркнул экономист.

G7 намеренно представляет мировой продовольственный кризис в ложном свете. Вместо того, чтобы попытаться решить его, США и другие страны группы воспользовались возможностью ещё шире распространить свою пропаганду о кризисе на Украине, — указал Росс.

По словам экономиста, РФ занимает наиболее важное место в числе экспортёров продовольствия, будучи крупнейшим поставщиком пшеницы: доля страны в мировом экспорте 18%. Доля Украины составляет 7%. Также первое место в мире Россия занимает и по экспорту удобрений, отметил Росс.

Ранее в МИД РФ заявили, что мировой продовольственный кризис — дело рук самих западных стран. Их лидеры допустили макроэкономические просчёты, наращивая санкционное давление на Россию. Депутат Госдумы Ярослав Нилов, в свою очередь, отметил, что в случае отказа западных стран от российских энергоресурсов они останутся в стране и будут работать на её благо. В результате урожай в РФ значительно вырастет, страна сможет спасти от голода «полмира».