СМИ сообщили о мощном взрыве на складе боеприпасов в Иране IRNA: мощный взрыв на складе с боеприпасами произошел в иранском городе Исфахан

Фото: Global Look Press/Xinhua

Мощный взрыв произошел на складе с боеприпасами в городе Исфахан, расположенном в центральной части республики. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные источники. Отмечается, что инцидент зафиксирован на одном из обороных предприятий.

Несколько минут назад некоторые местные источники сообщили, что в северном районе города Исфахан раздался взрыв, — говорится в сообщении агентства.

Также приводится заявление заместителя губернатора провинции Исфахан по политической безопасности, который сообщил, что в результате взрыва никто не пострадал.

Утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение с использованием автомата Калашникова. При отражении атаки погиб начальник охранной службы диппредставительства, еще двое охранников были ранены. Пост охраны у посольства был уничтожен. По факту произошедшего начато расследование.